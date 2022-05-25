МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Счетная палата РФ анализирует антикризисные меры правительства, но пока не видит среди них способов, которые могли бы предотвратить спад российской экономики в 2022 году, сообщил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, выступая с отчетом на пленарном заседании Госдумы. Кудрин назвал одну из причин укрепления рубля

"Проверки этого года, которые касались бы вот этих антикризисных мер, анализа этой ситуации, они нами начаты, но проведены ещё не в полном объёме. Поэтому у нас сегодня нет такого плана, как вы хотели бы, чтобы мы сказали, как можно, потенциально падение (экономики — ред.) на 8-10% предотвратить, даже не допустить. Я не вижу сегодня вполне таких мер", — сказал Кудрин, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

При этом он добавил, что Счетной палате пока не удалось достаточно глубоко проанализировать происходящие процессы, поскольку эта работа только начата. "Мы находимся в процессе", — заявил он.

При этом глава Счетной палаты полагает, что власти имеют возможности для смягчения последствий такого спада для граждан.

"Я скорее думаю, действительно, можно существенно смягчить падение жизненного уровня или реального дохода". — заявил он.