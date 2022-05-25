МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. США стараются привлечь все большее число стран к санкциям против России, хотя уже признают, что рестрикции вредят им самим, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Белый дом продолжает вовлекать в раскручиваемую им же антироссийскую "санкционную воронку" всё большее число государств… И все это при открытом признании администрацией очевидного факта: антироссийские санкции больно бьют по самому Западу, что выражается в зашкаливающих ценниках на бензоколонках, повышении стоимости сырья, продовольствия, электричества и, соответственно, других товаров. Все это преподносится как козни Москвы, но на самом деле это отражение их же собственных действий и политики", — сказала Захарова на брифинге.
При этом, вводя санкции против российских углеводородов, США преследуют цель занять освободившиеся ниши, прибегая к методам недобросовестной конкуренции, добавила она.