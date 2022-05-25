МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. США стараются привлечь все большее число стран к санкциям против России, хотя уже признают, что рестрикции вредят им самим, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Новые санкции против России могут согласовать до конца мая

"Белый дом продолжает вовлекать в раскручиваемую им же антироссийскую "санкционную воронку" всё большее число государств… И все это при открытом признании администрацией очевидного факта: антироссийские санкции больно бьют по самому Западу, что выражается в зашкаливающих ценниках на бензоколонках, повышении стоимости сырья, продовольствия, электричества и, соответственно, других товаров. Все это преподносится как козни Москвы, но на самом деле это отражение их же собственных действий и политики", — сказала Захарова на брифинге.

При этом, вводя санкции против российских углеводородов, США преследуют цель занять освободившиеся ниши, прибегая к методам недобросовестной конкуренции, добавила она.