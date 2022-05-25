ВАШИНГТОН, 25 мая — ПРАЙМ. Жители США возмущены рекордными ценами на топливо, некоторые винят в росте цен президента страны Джо Байдена, сообщает телеканал Fox News. Bloomberg: Европе обещают беспорядочную волну голодных мигрантов

"Не верю ни одному его слову. Он в этом деле уже 40 с чем-то лет, а сделал немного… Начните бурить снова. Сделайте же что-нибудь", — сказала одна из посетительниц заправки об американском президенте.

Один из посетителей магазина у заправочной станции рассказал, что пришел за покупками пешком, так как "не может себе позволить купить бензин".

"(Цены на топливо — ред.) выросли почти вдвое после того, как на должность пришел Джо Байден. Это ужасно", — считает житель Нью-Джерси.

В США уже несколько месяцев наблюдается стабильный рост цен на бензин, которые в последние недели регулярно обновляют рекордные значения. На сегодняшний день стоимость бензина на автозаправках страны превышает 4,5 доллара за один галлон, при этом еще год назад этот показатель держался на уровне 3 долларов. Попытки действующей администрации противостоять росту цен на топливо до сих пор ощутимых результатов не принесли.

Во время визита в Токио Байден заявил, что мир проходит стадию перехода и будет сильнее, если по окончаниb этого периода добьется независимости от ископаемого горючего, однако нынешняя ситуация с ценами "плохая", и предпринятых миром усилий по высвобождению нефти недостаточно.