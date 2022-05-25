МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Индия не намерена отменять запрет на экспорт пшеницы для частных поставщиков, заявил министр торговли Пиюш Гоял, сославшись на спекуляционные риски, которые грозят рынку зерна в этом случае. Китай: нужен "зеленый коридор" для экспорта зерна с Украины и из России

В середине мая министерство торговли и промышленности Индии, "принимая во внимание внезапный скачок мировых цен на пшеницу", ввело запрет на экспорт пшеницы из страны. Министерство уточнило, что теперь такой экспорт будет разрешен только на основании документов ранее даты введения запрета либо в случае особого запроса правительства какой-либо страны, который будет визирован властями Индии. После этого решения цена на пшеницу в Европе подскочила до рекордных 455 долларов за тонну.

"Сейчас в мире нестабильная ситуация, и если мы отменим запрет, это будет только на руку черным маклерам и спекулянтам. Это не поможет действительно уязвимым и нуждающимся странам", — заявил министр агентству Рейтер на международном экономическом форуме в Давосе.

Министр заверил, что Индия продолжит поставлять пшеницу по прямым межгосударственным контрактам. По словам главы индийского минторга, он контактировал со Всемирной торговой организацией (ВТО) и Международным валютным фондом (МВФ), чтобы объяснить позицию Нью-Дели.

Многие страны-импортеры пшеницы, включая членов G7, просили Индию пересмотреть свое решение о запрете продаж пшеницы за границу. Министр сельского хозяйства США Том Вилсэк заявлял о "глубокой озабоченности" по поводу индийского эмбарго.