МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров считает, что России и Африке нужно создать совместные финансовые механизмы, которые будут защищены от давления Запада. Лавров заверил Африку в выполнении Россией своих экспортных обязательств

"Нам необходимо в интересах наших народов совместно работать над сохранением и расширением взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей в новых условиях, чтобы опираться на надежные логистические и финансовые механизмы, защищенные от внешнего вмешательства", — сказал Лавров на приеме по случаю Дня Африки.