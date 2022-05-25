Лавров: нужно создать финансовые механизмы, защищенные от давления Запада
Лавров призвал создать финансовые механизмы, защищенные от давления Запада
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МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров считает, что России и Африке нужно создать совместные финансовые механизмы, которые будут защищены от давления Запада.
"Нам необходимо в интересах наших народов совместно работать над сохранением и расширением взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей в новых условиях, чтобы опираться на надежные логистические и финансовые механизмы, защищенные от внешнего вмешательства", — сказал Лавров на приеме по случаю Дня Африки.