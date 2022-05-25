МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Россия продолжит добросовестно выполнять свои обязательства в части экспортных поставок продовольствия, удобрений и других товаров в Африку. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Лавров: нужно создать финансовые механизмы, защищенные от давления Запада

"Хотел бы еще раз твердо заверить: Россия выполняет… свои обязательства по международным контрактам в части экспортных поставок продовольствия, удобрений, энергоносителей и других остро необходимых Африке товаров", — подчеркнул дипломат во время приема по случаю Дня Африки.

Лавров также отметил, что часть африканских стран критически зависит от поставок российского продовольствия.

"Мы знаем что страны Африки — одни из наиболее уязвимых в плане обеспечения продовольственной безопасности. Часть государств континента критически зависит от импорта сельскохозяйственной продукции из РФ. Мы отдаем себе отчет, что эти поставки имеют большое значение для сохранения социальной стабильности", — заявил глава МИД.

Кроме того, дипломат призвал африканских партнеров потребовать от Запада отмены санкций против России.

"Призываем… Африканский союз… настойчиво потребовать от Запада отмены незаконных односторонних санкций, подрывающих необходимую для мировой торговли транспортно-логистическую инфраструктуру", — сказал глава МИД России. — "Голос Африки должен быть услышан. Более принципиальную позицию в этом вопросе должен занять и генеральный секретарь ООН".