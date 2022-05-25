МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров считает, что 2022 год станет переломным в развитии российского станкостроения, господдержка будет способствовать наращиванию заказов в отрасли. Мантуров раскрыл особенности разработки новых продуктов "АвтоВАЗом"

"Учитывая те инструменты поддержки, которые были своевременно приняты правительством — по оборотным кредитам в части компенсации процентных ставок, компенсации процентов по кредитам, и по инвестиционным проектам, и льготные займы Фонда промышленности — они, конечно, будут способствовать наращиванию объемов заказов для наших производителей", — сказал Мантуров журналистам на выставке "Металлообработка-2022".

"Мы исходим из того, что этот год должен стать переломным в развитии станкостроительной промышленности, невзирая на то, что в предыдущие годы каждый год росло и потребление, и производство в целом, но и в частности по российским производителям примерно от 5 до 7%", — добавил он.

Министр также рассказал о намерениях отечественных производителей создавать не только современные готовые станки, но и компонентную базу. "Ключевое — это ЧПУ (числовое программное управление – ред.) Мы научились создавать современные системы управления… Исходим из того, что на российском рынке должны быть ЧПУ российского производства", — заявил Мантуров.