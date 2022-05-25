МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. У России достаточно ресурсов для исполнения государственных долговых обязательства, заявил журналистам глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. Geopolitika: Европа заплатит за украинский кризис своим распадом

"У Российской Федерации есть все ресурсы для оплаты государственного долга, в том смысле, что все заемщики, которые работают с РФ, могли бы быть уверены, что Россия желала бы, готова расплачиваться", — сказал Кудрин.

"Ресурсы есть, желание есть, реализация блокируется", — уточнил он.

"Формально, это не дефолт", — заключил глава Счетной палаты.

Министерство финансов США заявило во вторник, что не продлит лицензию, которая позволяет России обслуживать внешний долг в условиях санкций, после 25 мая. Минфин России в свою очередь сообщил, что несмотря на ужесточение внешних ограничений, продолжит исполнение государственных долговых обязательств, выплаты будут осуществляться в рублях.