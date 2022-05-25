Кудрин заявил, что у России достаточно ресурсов для оплаты госдолга
Кудрин заявил, что Россия обладает достаточными ресурсами для оплаты госдолга
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МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. У России достаточно ресурсов для исполнения государственных долговых обязательства, заявил журналистам глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.
"У Российской Федерации есть все ресурсы для оплаты государственного долга, в том смысле, что все заемщики, которые работают с РФ, могли бы быть уверены, что Россия желала бы, готова расплачиваться", — сказал Кудрин.
"Ресурсы есть, желание есть, реализация блокируется", — уточнил он.
"Формально, это не дефолт", — заключил глава Счетной палаты.
Министерство финансов США заявило во вторник, что не продлит лицензию, которая позволяет России обслуживать внешний долг в условиях санкций, после 25 мая. Минфин России в свою очередь сообщил, что несмотря на ужесточение внешних ограничений, продолжит исполнение государственных долговых обязательств, выплаты будут осуществляться в рублях.