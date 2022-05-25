МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета РФ, говоря о социальной поддержке семей военнослужащих, задействованных в спецоперации на Украине, назвал ключевым приоритетом благосостояние граждан и рост качества их жизни. Путин поручил повысить пенсии неработающим пенсионерам с 1 июня

Он отметил, что всегда следует "смотреть в будущее, на шаг вперёд, и выстраивать свою работу, опираясь на приоритеты, которые уже обозначены".

"А наш ключевой и неизменный приоритет — это рост благосостояния и качества жизни граждан", — сказал он.

Президент подчеркнул, что нужно обеспечить по итогам года снижение уровня бедности. По его словам, этот год непростой, инфляция превысила 11%, но в некоторых странах мира она в разы больше.

"Но даже в этих условиях еще в начале марта мы ставили перед собой задачу обеспечить по итогам года снижение уровня бедности… Но нужно делать все возможное для того, чтобы задача, которая перед нами стоит, и в сегодняшних условиях выполнялась. Ясно, что это непросто делать, но нужно к этому стремиться", — заявил президент.

Кроме того, Путин сообщил, что экономика России имеет динамику лучше, чем прогнозировалась некоторыми экспертами.

По его словам, эффект от такой политики носит не только социальный характер, но и экономическое измерение имеет.

"Принимаемые нами решения поддерживают внутренний спрос и, что важно, преимущественно отечественную продукцию. В итоге наша экономика имеет динамику значительно лучше, чем прогнозировалось некоторыми экспертами. А это значит, будут открываться новые производства и рабочие места", — сказал Путин.