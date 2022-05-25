МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Группа "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) не получила разрешения на сохранения листинга депозитарных расписок за рубежом и объявила о сворачивании программы, следует из сообщения компании. "Магнит" прекращает листинг ГДР

"ММК подал в правительство РФ заявление о продолжении обращения депозитарных расписок за пределами РФ в соответствии с законом 114-ФЗ, однако данное заявление было отклонено, о чем ММК был уведомлен 19 мая 2022 года. Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" сообщает о прекращении действия депозитарной программы", — сказано в сообщении.