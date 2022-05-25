Путин заявил о повышении прожиточного минимума и МРОТ с 1 июня на 10%
РАЗМЕР ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА И МРОТ БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ С 1 ИЮНЯ НА 10% — ПУТИН
https://1prime.ru/state_regulation/20220525/836981963.html
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РАЗМЕР ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА И МРОТ БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ С 1 ИЮНЯ НА 10% — ПУТИН
https://1prime.ru/state_regulation/20220525/836981963.html
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