МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. ЦБ РФ готов дать банкам достаточно времени, чтобы подготовиться к появлению модернизированной банкноты номиналом 100 рублей, запуск которой запланирован на этот год, заявил зампред Банка России Сергей Белов.

Банк России запланировал в период 2022–2025 годов выпустить в обращение модернизированные банкноты. Так, 100 рублей будут выпущены в обращение в 2022 году, 1000 и 5000 рублей — в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году и 10 и 50 рублей — в 2025 году. В апреле банки просили ЦБ отложить ввод новых банкнот из-за проблем с поставкой и технической поддержкой зарубежного оборудования.

"В связи с запланированным в этом году выпуском модернизированной банкноты номиналом 100 рублей, безусловно, потребуется адаптация оборудования кредитных организаций. С учетом того, что сейчас у нас идут консультации с Ассоциацией банков России, с участниками финансового рынка, мы действительно готовы пойти на встречу, установить непривычно длительные сроки для того, чтобы у вас была возможность к этому подготовиться. Это все обсуждаемо, будем на эту тему тоже говорить", — сказал Белов на встрече с Ассоциацией банков России (АБР).