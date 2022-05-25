МОСКВА, 25 мая /ПРАЙМ/. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 17,51% на 20 мая с 17,69% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".

В годовом выражении инфляция в России замедляется вторую неделю подряд.

Росстат на неделе с 14 по 20 мая зафиксировал дефляцию в 0,02%, с начала года потребительские цены выросли на 11,82%.

"За неделю c 14 по 20 мая 2022 года цены снизились на 0,02%. Снижение цен происходит на фоне укрепления курса рубля и фиксируется впервые с 16 августа 2021 года", — указано в обзоре министерства.

В Минэкономразвития отметили, что цены на продовольственные товары снизились (на 0,08%) за счет продолжающейся дефляции на плодоовощную продукцию. "При этом замедлился рост цен на другие продукты питания. Также снизились цены на туристические и регулируемые услуги (на 0,17%). На непродовольственные товары рост цен околонулевой (+0,02%). На автомобильный бензин снижение цен продолжается одиннадцатую неделю подряд", — добавили в министерстве.

Заместитель министра экономического развития Полина Крючкова в комментарии журналистам отметила, что инфляция замедляется на фоне сохраняющегося спада потребительской активности, который обусловлен, в том числе, снижением ажиотажного спроса и возвратом граждан к привычной модели потребления после нескольких месяцев закупок "впрок".

"В этой ситуации приобретают особое значение оперативные меры в рамках денежно-кредитной политики. Важно перезапустить рыночное кредитование как в потребительском, так и в корпоративном секторе", — также указала она.

ЦБ РФ в конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентного пункта — до 20% годовых. Однако уже к концу апреля ставка была снижена до 14% годовых, и регулятор заявлял, что видит еще пространство для снижения ставки в текущем году.

Банк России в четверг, 26 мая, на внеочередном заседании совета директоров собирается рассмотреть вопрос об уровне ключевой ставки. А следующее, плановое заседание ЦБ состоится 10 июня.