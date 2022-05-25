МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Большинство участников майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США считают уместными новые повышения учетной ставки на 50 базисных пунктов на следующих заседаниях регулятора, следует из протокола заседания. Минфин США временно разрешил своим гражданам платить налоги в России

"Большинство участников сочли, что повышение целевого диапазона на 50 базисных пунктов, вероятно, будет уместным на паре следующих заседаний", — говорится в документе.

По итогам заседания 3-4 мая ФРС повысила учетную ставку на 50 базисных пунктов — до 0,75-1% годовых. Следующее заседание запланировано на 14-15 июня.

Участники майского заседания считают важным ускорить переход к нейтральной монетарной политике, сказано в протоколе. Как отметил регулятор, более жесткая политика может быть уместной в зависимости от изменения экономического прогноза и рисков для него.

Члены комитета по открытым рынкам ФРС отметили, что ситуация вокруг России и Украины, а также карантинные ограничения в Китае из-за коронавируса создают значительные риски США и другим мировым экономикам. Они также отметили повышенные инфляционные риски.

Вместе с тем участники заседания ожидают роста реального ВВП США в текущем квартале. В первом квартале американская экономика, по предварительной оценке, сократилась на 1,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после роста на 6,9% в четвертом квартале 2021 года.