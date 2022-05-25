МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Большинство участников майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США считают уместными новые повышения учетной ставки на 50 базисных пунктов на следующих заседаниях регулятора, следует из протокола заседания.

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"Большинство участников сочли, что повышение целевого диапазона на 50 базисных пунктов, вероятно, будет уместным на паре следующих заседаний", — говорится в документе.

По итогам заседания 3-4 мая ФРС повысила учетную ставку на 50 базисных пунктов — до 0,75-1% годовых. Следующее заседание запланировано на 14-15 июня.

Участники майского заседания считают важным ускорить переход к нейтральной монетарной политике, сказано в протоколе. Как отметил регулятор, более жесткая политика может быть уместной в зависимости от изменения экономического прогноза и рисков для него.

Члены комитета по открытым рынкам ФРС отметили, что ситуация вокруг России и Украины, а также карантинные ограничения в Китае из-за коронавируса создают значительные риски США и другим мировым экономикам. Они также отметили повышенные инфляционные риски.

Вместе с тем участники заседания ожидают роста реального ВВП США в текущем квартале. В первом квартале американская экономика, по предварительной оценке, сократилась на 1,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после роста на 6,9% в четвертом квартале 2021 года.