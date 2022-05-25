ВАШИНГТОН, 25 мая — ПРАЙМ. Президент Всемирного банка Дэвид Малпас не исключает рецессии мировой экономики из-за ситуации на Украине, которая негативно повлияет на мировой ВВП. Sabah: США осознанно ведут мир к трагедии

"По мере того, как мы смотрим на мировой ВВП, сейчас не удается увидеть, как мы можем избежать рецессии", — сказал глава Всемирного банка, выступая в фонде торговой палаты США, отвечая на вопрос о том, как "ситуация на Украине может повлиять на мировой ВВП".

По его замечанию, влияние будет "очень негативным". Он указал, что ситуация будет "плохой" для жителей России и Украины, но влияние выйдет за пределы этих двух стран. Так, указал он, перебои поставок зерновых ударят по Ливану, у которого нет собственных запасов зерна, замедление сельхоз секторов уже, по его словам, ощущают и другие страны.

Другой аспект, по замечанию главы ВБ, — сокращение поставок российских энергоносителей в Европу — ведет к "существенному замедлению" экономики в странах ЕС.

Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.