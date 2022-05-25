ВАШИНГТОН, 25 мая — ПРАЙМ. США сохранят в силе не связанные с продовольствием санкции против России, пока ее специальная военная операция на Украине не будет завершена, заявил в среду официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. Минфин США временно разрешил своим гражданам платить налоги в России

"На мой взгляд, нам следует скептически относиться к различным обещаниям России… США не вводили санкции против российского продовольствия. Не связанные с продовольствием санкции останутся в силе, пока (российская спецоперация на Украине) не будет прекращена", — сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.

Он подчеркнул, что американские рестрикции разработаны таким образом, чтобы позволять экспорт сельскохозяйственной продукции из России на мировые рынки.

"Наши санкции не приводят к сбоям к экспорте российской сельхозпродукции", — указал представитель госдепа США.

Прайс также отказался комментировать возможность отмены уже введенных рестрикций против РФ в обмен на возможное содействие Москвы в вывозе зерна с Украины.

"Мы не отменим наши ограничения в обмен на пустые обещания", — подчеркнул дипломат.

Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.