МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Реализация Водной стратегии РФ оказалась недостаточно эффективной в решении ключевых проблем водохозяйственного комплекса, говорится в отчете Счетной палаты РФ по итогам экспертно-аналитического мероприятия, которое проводилось в 2021-2022 годах. Счетная палата назвала объем долга по платежам за использование лесов

"Результативность принятых в 2012-2020 годах мер по ликвидации вододефицита и защиты от наводнений оценивается как недостаточная", — говорится в отчете.

"Так, ни один из пяти предусмотренных Водной стратегией проектов по развитию вододефицитных регионов к 2020 году не завершен. В то же время общие запасы питьевых подземных вод за 10 лет уменьшились почти на 20%, а степень освоения этих запасов и объемы строительства водохранилищ сократились вдвое", — цитирует Счетная палата аудитора Сергея Мамедова.

Водная стратегия РФ была принята по распоряжению правительства РФ в 2009 году на период до 2020 года. Контрольное ведомство, ссылаясь на данные МЧС России, уточняет, что за последние 9 лет на водных объектах произошло 587 чрезвычайных ситуаций с ущербом более 330 миллиардов рублей.

Среди причин низкой результативности стратегии Счетная палата назвала плохую проработку документов. Кроме того, аудиторы указали на проблему незавершенных строек, которая возникла из-за планирования водохранилищ в вододефицитных регионах без учета их обеспеченности необходимой инфраструктурой. "Так, с 2016 года в Республике Калмыкия не введено в эксплуатацию Элистинское водохранилище стоимостью почти 1 миллиард рублей. Причина – отсутствие в планах проектирования объектов для забора воды", — сообщает ведомство.

По итогам анализа Счетная палата подготовила свои предложения, в частности, рекомендовала разработать новую Водную стратегию Российской Федерации до 2035 года.