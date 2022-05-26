МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Нидерланды рассмотрят возможность присоединиться к коалиции для сопровождения судов с украинским зерном, но им потребуются гарантии со стороны России и "в идеальном случае" — участие Турции, заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. В России заявили о готовности страны к решению кризиса продовольствия

Ранее газета Times со ссылкой на источники сообщила, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс поддержала идею создать коалицию стран, которая будет заниматься поставками украинского зерна. Создать такую морскую коалицию предложил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. По его мнению, единственный практичный способ экспортировать зерно — через Одессу. Его план требует разминирования частей Черного моря и достижения договоренности с Турцией. Министр предположил, что помимо Британии защиту кораблям могут предоставить государства, которые будут затронуты потенциальной потерей зерна, например, Египет. Позднее минобороны Великобритании заявило, что не планирует размещать военные корабли в Черном море для разблокировки поставок украинского зерна.

"Если есть какой-либо способ это сделать (вывезти зерно) и если бы Нидерланды попросили внести вклад, конечно, я была бы очень рада быть частью такого союза. Но мы еще не на этой стадии, к сожалению", — отметила Оллонгрен в интервью агентству Блумберг.

По ее словам, создание морского коридора потребует со стороны РФ "реальных гарантий" того, что она будет сотрудничать и разрешит кораблям совершить путь. Важно, чтобы Турция приняла в этом участие с учетом ее действий, направленных на поддержание диалога между Москвой и Киевом, добавил она.

Как считает Оллонгрен, другие меры по транспортировке зерна по суше были неэффективными. Какой-либо коридор нужно создавать в течение ближайших двух месяцев, подчеркнула министр.