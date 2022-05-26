МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Страны Евросоюза заморозили активы ЦБ РФ на сумму около 23 миллиардов евро (24,5 миллиарда долларов), передает агентство Рейтер со ссылкой на еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса. В США рассказали, как долго будут сохранять санкции против России

Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Министр финансов Антон Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России. В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее попросил страны G7 принять законы, которые позволят конфисковать активы РФ и передать их Украине.

По словам Рейндерса, государства Евросоюза также заморозили материальные активы, такие как яхты и виллы, на сумму около 10 миллиардов евро.

Он отказался отвечать на вопрос о том, все ли страны ЕС отчитались о заморозке активов. Как отмечает агентство, еврокомиссар не объяснил, почему такая крупная экономика, как Евросоюз, "привлекла так мало активов" российского Центробанка.