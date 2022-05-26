МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Страны Евросоюза заморозили активы ЦБ РФ на сумму около 23 миллиардов евро (24,5 миллиарда долларов), передает агентство Рейтер со ссылкой на еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса.
Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Министр финансов Антон Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России. В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее попросил страны G7 принять законы, которые позволят конфисковать активы РФ и передать их Украине.
По словам Рейндерса, государства Евросоюза также заморозили материальные активы, такие как яхты и виллы, на сумму около 10 миллиардов евро.
Он отказался отвечать на вопрос о том, все ли страны ЕС отчитались о заморозке активов. Как отмечает агентство, еврокомиссар не объяснил, почему такая крупная экономика, как Евросоюз, "привлекла так мало активов" российского Центробанка.