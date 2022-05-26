МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Всесторонние и неизбирательные санкции западных стран против России из-за спецоперации на Украине повлекли "серьезные побочные эффекты" в области энергетики, продовольствия и общественной жизни, нанеся серьезный ущерб европейской экономике, пишет китайское информагентство "Синьхуа". Как отмечается в материале "Европа не может проглотить горькие плоды энергетического кризиса", журналисты побывали в гостях у местных жителей и на местах узнали, "какую боль принесли простым людям санкции против России". В США рассказали, как долго будут сохранять санкции против России

В качестве первого примера приводится экономическая ситуация в немецком Цвизеле, небольшом городке на юго-востоке Баварии. Он лавится своими изделиями из стекла. Компания-производитель — энергоемка, в значительной степени зависит от импорта российского газа, так что местные производители стекла пострадали после эскалации кризиса. Андреас Фат, руководитель отдела поставок, заявил, что их затраты на электроэнергию выросли примерно в пять раз. "Мы не можем выжить без значительного повышения отпускных цен", — приводятся в материале его слова.

Сирил Пиола, глава транспортной компании на востоке Франции, встревожен недавним скачком цен на топливо. У компании 11 грузовиков, каждый из которых потребляет около тысячи литров дизельного топлива в неделю, и за последние два месяца она потратила на топливо на 17 тысяч евро больше, чем за тот же период прошлого года. "Теперь, когда топливо стало таким же дорогим, как роскошь, немало компаний и людей оказались в такой же ситуации, как Пиола", — говорится в статье.

Под воздействием санкций против России стремительно растущие цены на энергоносители затрагивают все стороны жизни. Данные показывают, что цены на энергоносители в еврозоне выросли на 38% в годовом исчислении в апреле, что привело к увеличению месячного уровня инфляции до 7,5%, что является рекордным показателем за шесть месяцев подряд, отмечается в материале.

Итальянский профессор экономики окружающей среды Андреа Дзатти заявил, что политика ЕС по борьбе с нехваткой энергии вызывает у него беспокойство. Он надеялся, что нынешние энергетические проблемы станут катализатором серьезных изменений в политике Евросоюза в области здравоохранения и окружающей среды, но был разочарован решением "лечить симптомы, а не коренные причины". По словам Затти, выбор других поставщиков ископаемого топлива вместо России значительно задержит переход к устойчивой энергетике.

Агентство "Синьхуа", как отмечается, открыло новую рубрику "Трагедия Европы в условиях российско-украинского конфликта", где основное внимание будет уделено "тяжкому бремени жизни европейцев, вызванному нарастающим дефицитом энергоснабжения, чрезвычайной ситуацией с продовольственной безопасностью и социальным бременем". Отдельно указывается, что США как инициатор конфликта и санкций "наблюдают за пожаром со стороны и пожинают плоды".