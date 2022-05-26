МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Попытки США низвести Россию до статуса изгоя потерпят неудачу — не потому, что многие страны поддерживают ее действия на Украине, а потому, что они хотят защитить особые выгоды, которые извлекают из своих отношений с Москвой, пишут для издания Politico обозреватель журнала Spectator по иностранным делам и сотрудник Defense Priorities Дэниел ДеПетрис и старший научный сотрудник Института изучения войны и мира имени Зальцмана Колумбийского университета Раджан Менон. Польский профессор объяснил, почему Германия не желает "успеха" Украине

По их словам, большая часть незападного мира не выказывает особого пыла в осуждении России и стремлении ее наказать. Вместо этого такие страны, как Индия, Бразилия, Мексика, Южная Африка, Турция и Индонезия по большей части уклонялись от этого, действуя в основном в русле защиты своих экономических и стратегических интересов.

Так, Индия воздерживались от всех резолюций ООН, направленных на осуждение России. Другие страны проголосовали за некоторых из них. Но все они отказались публично наказывать Россию, и в результате некоторые, особенно Индия, подверглись резкой критике в Соединенных Штатах. Даже Саудовская Аравия, давно имевшая тесные военные связи с США, отвергла просьбу Вашингтона увеличить добычу нефти, чтобы смягчить рост цен после введения западных санкций против России,

Эти страны объединяет то, что они склонны рассматривать связанные с Украиной события как региональный конфликт, а не как серьезную угрозу глобальной стабильности, "законам и нормам, лежащим в основе мирового порядка", как это оценивает Запад.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса, хотя и не поддерживает действия России, считает, что именно настойчивое стремление Вашингтона к расширению НАТО способствовало обострению кризиса в Европе.

Бразилия, чья экономика является крупнейшей в Латинской Америке, сильно зависит от продаж сельскохозяйственной продукции. Соевые бобы, главный аграрный экспорт Бразилии, приносит почти 29 миллиардов долларов. Для выращивания этой культуры требуются удобрения, а страна импортирует 85 процентов от необходимого в этой сфере, и, в свою очередь, на долю России приходится 23 процента этого импорта.

"Мы не должны заблуждаться относительно того, как далеко зайдет остальной мир в поддержке Украины. У Вашингтона есть дурная привычка предполагать, что при должном давлении или побуждении другие государства в конечном итоге выстроятся в очередь за США, когда они пытаются решить проблему", — заключают авторы.