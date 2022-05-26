МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Генсек Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен планирует посетить Москву для обсуждения проблемы экспорта российских удобрений, которому сейчас мешают введенные санкции. Об этом сообщил пресс-секретарь постоянного представительства России при ООН Федор Стржижовский. В ООН назвали украинские потери урожая озимой пшеницы

"Генсек Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен собирается посетить Москву, чтобы обсудить проблему экспорта российских удобрений", — заявил дипломат.

Стржижовский также отметил, что заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс планирует поездку в Москву в начале июня для обсуждения гуманитарного содействия по Украине.