МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. В Херсонской и Запорожской областях началось создание новой системы налогов и поставок сырья и продукции. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. Все безналичные расчеты в Херсонской области теперь идут в рублях

"Если взять Херсонскую область, что это сельскохозяйственный регион преимущественно. Причем сельское хозяйство развито достаточно серьезно, исторически так сложилось. И им нужно реализовать свою продукцию… Эта продукция востребована, с учетом, опять же всех этих санкций, ограничений, в том числе, и на территории Российской Федерации, в разных регионах", — отметил глава ДНР.

Задача региона в настоящий момент заключается в организации реализации этой продукции транзитом через республику.

"… нам необходимо организовать — и этот процесс сейчас идет — поставки продукции, других товаров на территории Запорожской, Херсонской областей, выстроить модели, скажем так, прообраз налоговой системы, потому что мы прекрасно понимаем, что любое государство существует, опираясь на налоги. Каким образом это должно произойти, по каким законам это должно происходить, какими нормативно-правовыми актами должно регулироваться? Наша задача также в этом помочь", — подчеркнул Пушилин.

Глава ДНР заявил, что "этот вопрос сейчас находится в стадии активной проработки и частичной уже реализации на данный момент".