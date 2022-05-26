МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. В России начал работать единый информационный портал строительного комплекса страны — stroi.gov.ru. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе заседания президиума правкомиссии по региональному развитию.

Сайт содержит несколько разделов для размещения информации о развитии отрасли и о том, как это влияет на жизнь граждан. Ожидается, что ресурс станет инструментом мониторинга достижения национальных целей и реализации стратегии строительного комплекса и ЖКХ.

Хуснуллин уточнил, что раньше доступ к сайту имели только профильные специалисты и чиновники, однако теперь портал станет открытой информационной площадкой о стройке в стране. По мнению Хуснуллина, это позволит поддержать развитие отрасли и популяризировать строительные профессии.