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Песков уточнил сроки индексации прожиточного минимума и МРОТ
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Индексация прожиточного минимума (ПМ) и минимального размера оплаты труда (МРОТ) произойдет одновременно с 1 июня, уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он... ПРАЙМ, 26.05.2022
экономика, новости, индексация, мрот, дмитрий песков, прожиточный минимум
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Индексация прожиточного минимума (ПМ) и минимального размера оплаты труда (МРОТ) произойдет одновременно с 1 июня, уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что ПМ и МРОТ должны быть повышены одновременно, они не могут быть проиндексированы по отдельности.
Президент РФ Владимир Путин в среду 15 мая заявил об индексации пенсий неработающим пенсионерам, а также о повышении МРОТ и прожиточного минимума с 1 июня на 10% с 1 июня.