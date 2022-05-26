МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Индексация прожиточного минимума (ПМ) и минимального размера оплаты труда (МРОТ) произойдет одновременно с 1 июня, уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле призывают Запад снять преграды для вывоза зерна с Украины

Он подчеркнул, что ПМ и МРОТ должны быть повышены одновременно, они не могут быть проиндексированы по отдельности.

Президент РФ Владимир Путин в среду 15 мая заявил об индексации пенсий неработающим пенсионерам, а также о повышении МРОТ и прожиточного минимума с 1 июня на 10% с 1 июня.