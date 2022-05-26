МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 14 мая, уменьшилось на 8 тысяч с показателя предыдущей недели — до 210 тысяч, сообщило министерство труда страны. Минторг США ухудшил оценку снижения ВВП страны в первом квартале

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали снижения показателя лишь до 215 тысяч. Показатель предыдущей недели составлял 218 тысяч.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели увеличилось на 7,25 тысячи — до 206,75 тысячи — с уровня предшествовавшей недели, показатель которой составил 199,5 тысячи.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 14 мая, выросло на 31 тысячу с пересмотренного показателя предшествовавшей недели — до 1,346 миллиона человек. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 1,315 миллиона с 1,317 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.