МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Индекс, отражающий оценку россиянами экономической ситуации в стране, за период с 16 по 22 мая вернулся к негативной динамике, опустившись на 4 процентных пункта, до —10 пунктов, свидетельствуют данные исследовательского холдинга "Ромир", имеющиеся в распоряжении РИА Новости. Набиуллина: российская финансовая система будет остро нуждаться в деньгах

Отмечается, что индекс экономической уверенности представляет собой совокупность оценки россиянами текущей экономической ситуации в стране и их ожиданий относительно перспектив ее развития. Показатели рассчитываются как разница между положительными и отрицательными ответами.

"После окончания майских праздников по итогам 20 недели (16-22 мая) индекс экономической уверенности россиян вернулся к негативной динамике, опустившись до —10 пунктов", — говорится в исследовании в рамках проекта "М-Пульс". На предыдущей отчетной неделе показатель составлял —6 пунктов.

При этом среди тех, у кого телевидение присутствует в качестве источника информации, индекс остается положительным (+1 пункт), что на 28 процентных пунктов больше, чем среди тех, кто телевизор не смотрит.

"М-Пульс" — это еженедельный мониторинг влияния социально-экономической ситуации на человека, основанный на данных о фактическом потреблении товаров, услуг и медиаконтента, мнениях жителей страны по актуальным темам, личных предпочтениях. Выборка представляет население городов России с численностью более 10 тысяч человек (по полу, возрасту, федеральному округу и типу населенного пункта). Трекинг осуществляется на базе потребительской панели "Ромир" с участием верифицированных респондентов.