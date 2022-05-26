МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Практически по каждому направлению качества жизни в городах есть место для улучшений при помощи технологий, заявил на конференции Startup Village в Сколково главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин.

"В основном это касается автоматизации процессов, дистанционного взаимодействия жителя с органами власти и городскими сервисами, а также любых действий, которые можно сделать с помощью гаджета. Современные технологии, которые использует человек, высвобождают время для отдыха и досуга, а, следовательно, косвенно влияет на важный показатель соотношения работы и отдыха", — отметил Самохин.

Индекс качества жизни для 115 российских городов ВЭБ.РФ рассчитывает по более чем 270 показателям, которые сгруппированы в 12 ключевых групп — от "здоровья" и "образования" до "экологии" и "безопасности".

Технологии могут напрямую повлиять на многие из этих показателей, отмечают в ВЭБе. "Например, благодаря активному внедрению телемедицины, а в периметре группы ВЭБ.РФ есть портфельная компания "Доктор рядом", которая этим занимается, возможно повлиять на ряд важных показателей группы "Здоровье". Это охват граждан профилактическими осмотрами и выявляемость хронических заболеваний у пожилых", — сказал Андрей Самохин.

Много полезных технологических решений для повышения качества жизни применимы в сфере транспорта. Например, технологии борьбы с пробками, которые можно использовать для повышения средней скорости движения потока. Речь об автоматизированных системах управления дорожным движением (АСУДД): совокупности камер и детекторов трафика на перекрестках, ситуационных центрах и диспетчерских общественного транспорта. Работа таких систем повышает периодичность движения транспорта и снижает время ожидания, которое люди проводят на остановках.