ВАШИНГТОН, 26 мая — ПРАЙМ. США считают вероятным, что Россия не сможет из-за санкций обслуживать долговые обязательства, но видят минимальные последствия такого "дефолта" для американской и мировой экономик, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Силуанов высказался о возможности "технического дефолта" России

Министерство финансов США ранее отказалось продлевать лицензию, которая позволяла РФ продолжать обслуживание суверенного долга в иностранных валютах.

"Это означает, что Россия, вероятно, не сможет выполнить свои обязательства и столкнется с перспективой дефолта и статусом парии в глобальной финансовой системе на продолжительную перспективу", — сказала Жан-Пьер на брифинге.

"Мы ожидаем, что последствия для американской и глобальной экономики будет минимальным", — добавила она, объяснив это "значительной изолированностью" России.

Министерство финансов, тем не менее, продолжит мониторинг ситуации и консультации с "мировым финансовым сообществом", пообещала Жан-Пьер.