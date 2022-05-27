ВАШИНГТОН, 27 мая — ПРАЙМ. США не обсуждают возможности снятия санкций с России в обмен на разблокирование поставок украинской сельскохозяйственной продукции на мировой рынок, сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Главы МИД Германии и Украины обсудили экспорт украинского зерна

"Нет, такого нет", — ответила она на вопрос, действительно ли "совсем не идут разговоры о снятии санкций".

Жан-Пьер потребовала от России обеспечить возможность для возобновления экспорта украинского зерна через порты Черного моря и заявила, что западные санкции не препятствуют поставкам российской сельскохозяйственной продукции на зарубежные рынки.