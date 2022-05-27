ООН, 27 мая — ПРАЙМ. Россия и Китай наложили вето в Совбезе ООН на внесенный США проект резолюции об усилении санкций в отношении КНДР, передает корреспондент РИА Новости. Новый лидер Южной Кореи объяснил, чего хочет от КНДР

За принятие документа проголосовали 13 членов СБ ООН.

В резолюции отмечалось, что Совбез самым решительным образом осуждает запуск межконтинентальной баллистической ракеты, который КНДР провела 24 марта, а также серию других недавних запусков северокорейских баллистических ракет.

Документ ссылался на текст резолюции 2397 от 2017 года, где говорилось, что если КНДР проведет новое ядерное испытание или пуск баллистической ракеты, которая способна доставить заряд на межконтинентальную дальность, либо испытание, ведущее к разработке такой ракеты, то Совбез примет меры для дальнейшего ограничения экспорта нефти в КНДР.

Авторы не принятой сегодня резолюции предлагали снизить объем допустимой поставки сырой нефти в Северную Корею. Если до этого СБ ООН разрешал поставлять КНДР в течение года 4 миллиона баррелей, или 525 тысяч тонн сырой нефти, то нынешний проект уменьшал данный объем до 3 миллионов баррелей, или 393 750 тонн.

Если ранее Совбез позволял в течение года поставлять КНДР до 500 тысяч баррелей продуктов переработки нефти в год, включая дизельное топливо и керосин, то в нынешнем проекте предлагалось уменьшить объем до 375 тысяч баррелей, или 46 875 тонн.

В случае принятия резолюции Северная Корея должна была бы прекратить экспорт минерального топлива, нефтепродуктов и продуктов их перегонки, битумных веществ, минерального воска, часов и запасных частей для них. Все государства обязаны были бы запретить закупку этих предметов из КНДР.

Также в тексте прописывались обязательства для всех государств — членов ООН запретить прямую или косвенную поставку, продажу или передачу Северной Корее всего табака и табачных изделий. Проект также запрещал закупку у КНДР или содействие закупке услуг, которые связаны с информационно-коммуникационными технологиями.

Также в тексте предлагалось заморозить активы и ввести запрет на поездки Ким Су Иля, который, по сведениям авторов, является "находящимся во Вьетнаме представителем Департамента военной промышленности, которое занимается надзором за разработкой баллистических ракет КНДР".

Кроме того, проект предлагал заморозить активы северокорейской киберструктуры Lazarus Group и двух северокорейских компаний: Korea Namgang Trading Corporation и Haegumgang Trading Corporation.

ПОЗИЦИЯ РОССИИ

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН заявил, что Москва выступает против любой военной активности, угрожающей Корейскому полуострову и странам Северо-восточной Азии. США объявили о санкциях против российских компаний за связи с КНДР

"Россия выступает против любой военной активности, которая ставит под угрозу безопасность Корейского полуострова и стран Северо-восточной Азии", — сказал он.

Однако, по словам дипломата, проблемы безопасности, касающиеся в том числе России, "не могут решаться через примитивное использование санкционной дубинки, ведущей к серьезным побочным последствиям".

Россия неоднократно говорила, что введение новых санкций против КНДР – это тупиковый путь, подчеркнул Небензя.

"В принципиальном плане мы неоднократно говорили о том, что введение новых санкций против КНДР – это тупиковый путь. Подчеркивали ошибочность, неэффективность и бесчеловечность санкционного давления на Пхеньян", — отметил он.

Кроме того, по его словам, предлагать новые санкции против КНДР на фоне вспышки коронавируса там безответственно.

"К сожалению, COVID-19 все-таки проник в КНДР. Эпидемиологическая ситуация там крайне сложная. Мы считаем, что совершенно безответственно предлагать новые санкции тогда, когда северо-корейцы столкнулись с вызовом, который должен был бы позволить нам рассмотреть возможность оказания помощи стране", — отметил дипломат.

"Мы наблюдаем продолжающуюся деградацию политико-дипломатического потенциала сторонников жесткой линии во главе с США, загубивших имевшие место несколько лет назад положительные подвижки вокруг Корейского полуострова", — добавил он.

По его словам, усиление санкционного давления на КНДР не только бесперспективно, но и крайне опасно с точки зрения гуманитарных последствий таких методов.

"Санкционный пакет, принятый против Пхеньяна в 2016-2017 годах, ударил, прежде всего, по жизни обычных северо-корейцев", — отметил он.

В пандемию в стране имелся дефицит лекарств, экономика просела, заявил Небензя.

ПОЗИЦИЯ КИТАЯ

Новые санкции против КНДР не помогут решить проблему Корейского полуострова, заявил постпред Китая при организации Чжан Цзюнь.

"Если опираться на санкции — это не поможет решить проблему Корейского полуострова. Санкции Совета Безопасности – это средство, а не цель", — сказал он.

По словам дипломата, Совбез до сих пор принял десять санкционных резолюций против КНДР, создав наиболее жесткий и сложный санкционный режим, в то же время задавая верное направление решению проблемы Корейского полуострова посредством диалога.

"Дополнительные санкции против КНДР не только не помогут решить проблему, но только приведут к более негативным эффектам, эскалации и конфронтации. У дополнительных санкций будут также огромные гуманитарные последствия, в особенности на фоне появляющегося коронавируса в КНДР", — указал он.

Китай призывает США пересмотреть свою политику в отношении КНДР, учитывать законные озабоченности Пхеньяна, заявил Чжан Цзюнь.

По его словам, безопасность всех стран неделима. "И безопасность одной страны не может опираться на незащищенность других стран", — указал он.

"Китай призывает все стороны проявлять сдержанность и Соединенные Штаты серьезно пересмотреть свою политику в отношении КНДР, идти в направлении общего урегулирования и учитывать законные озабоченности КНДР", — сказал он.