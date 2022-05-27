МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Летний отпуск с финансовой точки зрения в этом году выгоднее взять в августе, чем в июне или июле: в августе больше рабочих дней, а значит, оплата одного рабочего дня при 40-часовой неделе будет выше стоимости одного отработанного дня, рассказал РИА Новости директор департамента юридической практики по трудовому праву SuperJob Александр Южалин. Эксперты выяснили, сколько россиян собираются отдыхать летом за рубежом

Эксперт напомнил, что при стандартной 40-часовой рабочей неделе отпуск в первую очередь зависит от стоимости одного рабочего дня в месяце. "Чем больше в месяце рабочих дней, тем меньше стоимость одного рабочего дня", — сказал он.

"Следовательно, с финансовой точки зрения использовать отпуск выгоднее всего в те месяцы, в которых больше всего рабочих дней, поскольку оплата одного дня по среднему заработку будет выше, чем стоимость одного отработанного дня", — пояснил эксперт.

Согласно производственному календарю, в июне и июле нынешнего года по 168 рабочих часов. В июне один нерабочий день появился за счет праздника, выпавшего на воскресенье.

"В июне 2022 года нас снова ожидают длительные выходные (11, 12 и 13), поскольку 12 июня — нерабочий праздничный день — выпадает на воскресенье, и по Трудовому кодексу РФ выходной таким образом переносится на понедельник, 13 июня", — напомнил Южалин.

А вот в августе 184 рабочих часа. "Соответственно, использовать отпуск в августе более выгодно, чем в июне или в июле", — заключил он.