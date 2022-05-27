Эксперт SuperJob Южалин: летний отпуск в этом году выгоднее взять в августе, чем в июне или июле
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Летний отпуск с финансовой точки зрения в этом году выгоднее взять в августе, чем в июне или июле: в августе больше рабочих дней, а значит, оплата одного рабочего дня при 40-часовой неделе будет выше стоимости одного отработанного дня, рассказал РИА Новости директор департамента юридической практики по трудовому праву SuperJob Александр Южалин.
Эксперт напомнил, что при стандартной 40-часовой рабочей неделе отпуск в первую очередь зависит от стоимости одного рабочего дня в месяце. "Чем больше в месяце рабочих дней, тем меньше стоимость одного рабочего дня", — сказал он.
"Следовательно, с финансовой точки зрения использовать отпуск выгоднее всего в те месяцы, в которых больше всего рабочих дней, поскольку оплата одного дня по среднему заработку будет выше, чем стоимость одного отработанного дня", — пояснил эксперт.
Согласно производственному календарю, в июне и июле нынешнего года по 168 рабочих часов. В июне один нерабочий день появился за счет праздника, выпавшего на воскресенье.
"В июне 2022 года нас снова ожидают длительные выходные (11, 12 и 13), поскольку 12 июня — нерабочий праздничный день — выпадает на воскресенье, и по Трудовому кодексу РФ выходной таким образом переносится на понедельник, 13 июня", — напомнил Южалин.
А вот в августе 184 рабочих часа. "Соответственно, использовать отпуск в августе более выгодно, чем в июне или в июле", — заключил он.
https://1prime.ru/state_regulation/20220527/836995558.html