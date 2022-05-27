МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. США и Тайвань планируют объявить о проведении переговоров, нацеленных на углубление экономического сотрудничества, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. NYT: США начали вооружать ещё одну страну по примеру Украины

Согласно информации агентства, "переговоры будут сосредоточены на укреплении экономического взаимодействия и устойчивости цепочек поставок". Как отмечают источники, одной из тем переговоров будет облегчение торговли, работа с цепочками поставок, а также торговля сельскохозяйственной продукцией.

Согласно агентству, темы предстоящих переговоров перекликаются с основными пунктами новой региональной экономической инициативы — Индо-Тихоокеанской экономической структуры (IPEF) с участием 13 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которую президент США Джо Байден запустил во время своего визита в Токио. По данным источников, несмотря на то, что американские законодатели поддержали включение Тайваня в IPEF, он в итоге не вошел в список участников из-за отказа некоторых стран, которые побоялись ответных действий со стороны Китая.