МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. США и "большая семерка" искажают истинное положение вещей, настаивая на том, что прекращение экспорта продовольствия из Украины представляет наибольшую угрозу мировой продовольственной безопасности, вместо того, чтобы признать более мощный негативный эффект западных санкций против России, пишет обозреватель Джон Росс для Asia Times. США не обсуждают вопрос снятия санкций с России в обмен на зерно Украины

По его словам, западная пропаганда наносит колоссальный ущерб мировому пониманию и способности избежать надвигающейся глобальной продовольственной катастрофы.

США и остальные члены G7, вместо того чтобы попытаться решить нынешний глобальный продовольственный кризис, предпочли устроить дальнейшую эскалацию ситуации вокруг Украины, отметил автор. Еще до резкого роста цен, связанного с украинскими событиями, более 800 миллионов человек страдали от хронической нехватки продовольствия — около 10% населения мира.

"Безусловно, экспортные ограничения, с которыми столкнулась Украина, усугубляют глобальную продовольственную проблему. Но это не главная причина ухудшения ситуации. Гораздо более весомой причиной являются западные санкции, введенные в отношении российского экспорта", — пишет Росс.

Первая причина этого, по его словам, заключается в том, что Россия является гораздо более крупным экспортером основных продуктов питания и других товаров, нежели Украина. Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, на ее долю приходится почти в три раза больше мирового экспорта, чем на Украину, 18% по сравнению с 7%.

Во-вторых, что еще более важно, это ситуация с удобрениями, отмечает автор. Россия является крупнейшим в мире экспортером удобрений, а Белоруссия, которая также стала объектом западных санкций, является столь же крупным поставщиком — вместе они обеспечивают более 20% мировых поставок.

Цены на удобрения росли еще до войны с Украиной из-за высоких цен на топливо — производство удобрений в значительной степени зависит от природного газа — но санкции Запада, которые не позволяют России экспортировать удобрения, усугубили ситуацию, подчеркивает колумнист.