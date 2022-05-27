МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Ограничение экспорта в Европу вынудило Россию переориентировать товарные потоки на восток, в том числе на Монголию. Об этом заявил директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Министерства промышленности и торговли России Роман Черкушов в рамках панельной сессии форума "Россия – Монголия. Партнерство в новой реальности". Экспортеров призвали избавляться от евро как от токсичной валюты

"То, что сейчас эти поставки прекратились — это просто значит, что мы свои товаропотоки переориентируем. Заработал наш восточный транспортный коридор, нагружается коридор север-юг по направлению в сторону Индии, в сторону стран Юго-Восточной Азии. И в этой связи, конечно, та работа, которую мы проделали с нашими партнёрами и коллегами из Монголии, играет большую роль", — отметил чиновник.

Монголия может быть успешным транспортно-логистическим хабом для товаров, которые направляются через ее территорию, считает Черкушов. По словам чиновника, продвижение двусторонних торговых отношений поспособствует развитию российской и монгольской транспортных инфраструктур. Черкушов подчеркнул, что экспортные товары страны сязаны не только с энергетикой, но и с машиностроением.

По словам замминистра экономического развития России Дмитрия Вольвача, российско-монгольский товарооборот уже растет двухзначными темпами. Чиновник полагает, что к концу текущего года этот показатель преодолеет отметку в 2 миллиарда долларов.

Вольвач также отметил, что для обеспечения государственных интересов, странам стоит запустить экономический коридор Россия — Монголия — Китай. Однако для его запуска нужно реализовать "30 проектов в транспорте, электроэнергетике, таможенном регулировании промышленности, охране окружающей среды, науке и туризме".

По мнению заместителя министра России по развитию Дальнего Востока и Арктики Марата Шамьюнова, перед Россией стоит задача увеличения товарооборота с Монголей в три раза. "Постараемся в горизонте трех лет наверстать и выполнить эту задачу совместными усилиями, благодаря вот таким возможностям, как сегодняшний первый российско-монгольский форум", — отметил политик.

В свою очередь, чрезвычайный и полномочный посол Монголии в РФ Улзийсайхан Энхтувшин заявил на форуме, что страна готова увеличить поставки в Россию полезных дикорастущих растений, дубленок, шерстяных изделий.