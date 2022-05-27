МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Рост инфляции в России практически остановился, за первые 20 дней мая инфляция достигла минимума с 1999 года, а за последнюю неделю фиксируется дефляция, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая перед суперфиналистами конкурса "Лидеры России" в пятницу. Мишустин рассказал о ситуации с потребительским спросом

"Согласно последним данным, инфляция практически остановилась. За первые 20 дней мая она достигла минимума с 1999 года, мы смотрели с нашими аналитиками. А за последние неделю зафиксирована уже дефляция", — сообщил Мишустин.