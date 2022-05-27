МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Число вакансий после майских праздников выросло почти на 9%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, которая провела очередное заседание межведомственной рабочей по ситуации на рынке труда. "Камаз" перевел часть сотрудников на "трехдневку"

По словам Голиковой, такая динамика объясняется сезонным ростом. "Это традиционный сезонный рост, который мы отмечаем ежегодно", — приводят ее слова в секретариате.

Согласно данным, больше всего новых вакансий появилось в сегменте услуг:

автосервисе,

клининговых службах,

обслуживании телекоммуникационного оборудования.

При этом число зарегистрированных безработными россиян за неделю с 16 по 23 мая сократилось на 4,2 тысячи — до 674,9 тысячи, сообщила вице-премьер. Продолжает увеличиваться число организаций, заявивших об изменении режимов занятости, ситуация остается подвижной, отметила она. Работникам подсказали, как добиться индексации зарплаты, если шеф против

За прошлую неделю число работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели выросло на 5 тысяч — со 122,5 тысячи до 127,5 тысячи человек. При этом количество работников, находящихся в простое, снизилось на 5,4 тысячи — со 136,1 тысячи до 130,7 тысячи.

По словам главы Минтруда Антона Котякова, в России продолжается приём заявок на переобучение: на портале "Работа в России" получено 93 725 заявок, к обучению приступили 18 164 человека.