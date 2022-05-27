МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Все страны-члены ЕАЭС, включая Россию, вносят значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности и ведут себя в высшей степени ответственно. Об это заявил президент России Владимир Путин. Путин назвал способ укрепления экономики стран ЕАЭС

Глава государства считает важным и дальше уделять особое внимание обеспечению продовольственной безопасности.

"Вы знаете, что в мире складывается ситуация непросто. Наши страны вносят очень серьезный вклад в решение этих проблем, и Россия, и все другие члены нашей организации ведут себя в высшей степени ответственно", — отметил Путин в ходе выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Президент подчеркнул, что в настоящий момент пять стран союза за счет собственного производства полностью покрывают внутренние потребности по ключевым видам продовольствия и сельхозтоваров.