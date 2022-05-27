МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Twitter ЕК сообщили, что в Евросоюзе создали онлайн-портал, на котором осведомители получили возможность сообщать о нарушениях ограничений союза по отношению к России и Белоруссии. Путин: страны ЕАЭС вносят серьезный вклад в обеспечение продбезопасности

"Мы создали онлайн-инструмент, с помощью которого осведомители могут связаться с нами и сообщить о нарушениях санкций ЕС", — говорится в нем.

Отмечается, что имеются ввиду ограничительные меры союза против России и Белоруссии.

РФ 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Западные страны ввели ряд новых санкций против России. Многие зарубежные компании остановили работу в стране. Меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке военной спецоперации России на Украине.