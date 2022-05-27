МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая перед суперфиналистами конкурса "Лидеры России" в пятницу заявил, что последствия от санкций против РФ и заморозки российских активов Западом очень сложно просчитать до конца, но они уже видны по всему миру в виде роста инфляции и цен на продовольствие и электроэнергию. Мишустин рассказал, какую позицию формирует правительство России

"Тех, кто вводят масштабные санкции в отношении нашей страны, делают системные ошибки. Заморозив активы нашей страны, они подорвали доверие к международной финансовой системе, к резервным валютам", — сказал Мишустин.

"Последствия такого беззакония пока очень сложно до конца просчитать. Но они уже проявляются объективно в виде роста инфляции в виде роста цен на электроэнергию, на продовольствие и многих других элементов", — добавил Мишустин.