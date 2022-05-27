МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Российская экономика в настоящий момент испытывает кризис спроса, население и предприятия тратят недостаточно денег. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников. Путин обсудил с премьер-министром Италии продовольственный кризис

"В настоящее время у нас в экономике развивается то, что мы называем кризисом спроса, когда недостаточно предприятия, потребители, население тратят денег в экономике", — отметил министр в эфире телеканала "Россия 24".

Решетников высказался с опорой на недельные данные контрольно-кассовой техники, которые "последнее время находятся на уровне на 10% ниже так называемой эталонной недели, за которую мы взяли неделю с 13 по 19 февраля".

КРИЗИС ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Решетников заявил, что опасения по поводу возникновения кризиса предложения на рынке в России на фоне западных санкций не оправдались.

"В целом производство идет, это говорит о том, что кризиса предложений в том объеме, в котором мы его ожидали — его нет. Проблемы определенные есть, просто это займет время, будем перенастраиваться", — сообщил министр экономического развития.

"Конечно, ситуация по отраслям разная: одно дело в автомобилестроении, где сложные процессы, они займут время, другое дело — парфюмерно-косметическая промышленность, когда заменяют европейские ингридиенты на азиатские", — подчеркнул Решетников.