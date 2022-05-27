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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220527/837003731.html
Силуанов сообщил о сроках запрета на вывоз капитала
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Запрет на вывоз капитала для инвесторов из недружественных стран сохранится до снятия санкций и разморозки резервов РФ, заявил министр финансов России Антон Германович Силуанов. ПРАЙМ, 27.05.2022
экономика, мировая экономика, новости, антон силуанов, россия, санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Запрет на вывоз капитала для инвесторов из недружественных стран сохранится до снятия санкций и разморозки резервов РФ, заявил министр финансов России Антон Германович Силуанов.