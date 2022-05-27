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2022-05-27T15:56:07+03:00

2022-05-27T15:32:00+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220527/837003731.html

Силуанов сообщил о сроках запрета на вывоз капитала

Экономика

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Запрет на вывоз капитала для инвесторов из недружественных стран сохранится до снятия санкций и разморозки резервов РФ, заявил министр финансов России Антон Германович Силуанов. ПРАЙМ, 27.05.2022

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60