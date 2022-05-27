МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Лондонская фондовая биржа (LSE) исключила ценные бумаги "Акрона" из котировального списка, сказано в сообщении компании. Азиатские биржи закрылись ростом вслед за индексами Уолл-стрит

"ПАО "Акрон": исключение депозитарных расписок на эмиссионные ценные бумаги эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке. Наименование и место нахождения иностранного организатора торговли… Лондонская фондовая биржа, город Лондон, Соединенное Королевство", — говорится в сообщении.

В апреле "Акрон" пояснял, что компания обязана прекратить свои программы глобальных депозитарных расписок (ГДР) в связи с поправками к российскому законодательству, по умолчанию запрещающими обращение депозитарных расписок на акции российских эмитентов, а владельцы ГДР могут конвертировать их в обыкновенные акции ОАО "Акрон".