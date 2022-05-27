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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220527/837004190.html
Россияне смогут свободно вкладываться в компании дружественных стран
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БАНК РОССИИ РАЗРЕШИЛ РЕЗИДЕНТАМ ВНОСИТЬ СРЕДСТВА В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ КОМПАНИЙ ИЗ ДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН БЕЗ ПОЛУЧЕНИЯ СОГЛАСИЯ ЦБ — РЕГУЛЯТОР ПРАЙМ, 27.05.2022
экономика, новости, финансы, цб рф
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