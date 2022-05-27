МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в мае снизился до 58,4 пункта с апрельских 65,2 пункта, сообщается на сайте университета. Доходы населения США в апреле выросли на 0,4%

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали снижения показателя лишь до 59,1 пункта, как показывала предварительная оценка.

Кроме того, индекс текущих экономических условий в США, по окончательной оценке, сократился до 63,3 пункта с 69,4 пункта в апреле, а индекс экономических ожиданий — до 55,2 пункта с 62,5 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали, что показатели останутся на уровнях предварительной оценки — 63,6 пункта и 56,3 пункта соответственно.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.