2022-05-27T17:35:41+03:00
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2022-05-27T17:35:41+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220527/837005885.html
Минфин США разрешил своим компаниям транзакции с венесуэльской PDVSA
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МИНФИН США РАЗРЕШИЛ АМЕРИКАНСКИМ КОМПАНИЯМ ТРАНЗАКЦИИ С ВЕНЕСУЭЛЬСКОЙ PDVSA ДО 1 ДЕКАБРЯ — ДОКУМЕНТ Новость дополняется ПРАЙМ, 27.05.2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. МИНФИН США РАЗРЕШИЛ АМЕРИКАНСКИМ КОМПАНИЯМ ТРАНЗАКЦИИ С ВЕНЕСУЭЛЬСКОЙ PDVSA ДО 1 ДЕКАБРЯ — ДОКУМЕНТ
Новость дополняется