2022-05-27T18:30:56+03:00
2022-05-27T18:30:56+03:00
2022-05-27T18:30:56+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220527/837006592.html
Минсельхоз предложил увеличить квоту на экспорт подсолнечного масла
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МИНСЕЛЬХОЗ РФ ПРЕДЛОЖИЛ УВЕЛИЧИТЬ ДО 31 АВГУСТА КВОТУ НА ЭКСПОРТ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА НА 400 ТЫС ТОНН, ШРОТА — НА 150 ТЫС ТОНН — ПРОЕКТ Новость дополняется ПРАЙМ, 27.05.2022
сельское хозяйство, экономика, новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. МИНСЕЛЬХОЗ РФ ПРЕДЛОЖИЛ УВЕЛИЧИТЬ ДО 31 АВГУСТА КВОТУ НА ЭКСПОРТ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА НА 400 ТЫС ТОНН, ШРОТА — НА 150 ТЫС ТОНН — ПРОЕКТ
Новость дополняется