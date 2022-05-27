МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. МИНСЕЛЬХОЗ РФ ПРЕДЛОЖИЛ УВЕЛИЧИТЬ ДО 31 АВГУСТА КВОТУ НА ЭКСПОРТ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА НА 400 ТЫС ТОНН, ШРОТА — НА 150 ТЫС ТОНН — ПРОЕКТ

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