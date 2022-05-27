МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов обсудили сотрудничество в инвестиционной сфере и реализации совместных проектов в энергетической и транспортной областях, сообщается на сайте кабмина. Патрушев: России предложит оказать господдержку экспортерам зерна

"Состоялся телефонный разговор председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с премьер-министром Республики Казахстан Алиханом Смаиловым. Главы правительств рассмотрели актуальные вопросы развития российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества. Основное внимание было уделено инвестиционной сфере и реализации совместных проектов в энергетической и транспортной областях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Мишустин и Смаилов отметили важность углубления взаимодействия РФ и Казахстана в Евразийском экономическом союзе и других многосторонних форматах.