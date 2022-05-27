МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Правительство России дало распоряжение Минфину, Минэнерго и Росимуществу не предусматривать выплату дивидендов по результатам 2021 года по акциям "Федеральной сетевой компании" (ФСК ЕЭС), соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Аэропорт Сочи начнет работать в качестве транзитного транспортного центра

"Минфину России, Минэнерго России и Росимуществу при подготовке проектов директив представителям интересов РФ для участия в заседании совета директоров и в годовом общем собрании акционеров публичного акционерного общества "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"… не предусматривать выплату дивидендов за 2021 год", — говорится в документе.

ФСК управляет Единой национальной электрической сетью. Основной акционер — госкомпания "Россети", которой принадлежит 80,13% акций ФСК. Напрямую Росимуществу принадлежит еще 0,59% акций компании, миноритарным акционерам — 19,28%.