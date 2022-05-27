МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Международный сочинский аэропорт начнет работу в качестве полноценного транзитного транспортного центра с 1 июня, рассказал руководитель пресс-службы оператора кубанских аэропортов "Аэродинамика" Коренюгин Виталий. Правительство рекомендует ФСК ЕЭС не выплачивать дивиденды за 2021 год

"В рамках развития аэропорта Сочи как хаба мы с 1 июня начинаем работать как полноценный транзитный трансферный центр… Мы отладили технологию транзита багажа без его выдачи пассажиру. Раньше Сочи был конечной точкой полетов, люди никуда трансфером не летали, приезжали, получали багаж и шли отдыхать на море. В рамках работы южного хаба возникла необходимость пересадки пассажиров и создания трансферной зоны и перегрузки багажа, не выдавая его" — сказал Коренюгин в рамках летнего пресс-тура, организованно администрацией города.

Ранее сообщалось, что благодаря работе временного хаба аэропорт Сочи обслужил более 121 тысячи человек на международных рейсах с января по апрель в 2022 году, что в 6,5 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.